Испания

34-летний испанец продолжит защищать цвета "басков".

Атлетик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Раулем Гарсией.

Новое соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до лета 2022 года, тогда как предыдущий заканчивался в конце текущей кампании.

Также отмечается, что в прошлом контракте, была опция выкупа за 40 млн евро, в то время как в новом договоре такого пункта нет.

Гарсия выступает за "басков" с 2015 года. В нынешнем сезоне Гарсия провел 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал один ассист.

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