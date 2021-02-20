Испания

Руководству баскского клуба вновь удалось прийти к мировому соглашению с футболистами и тренерским штабом.

Как сообщает испанское издание Marca, баскскому Атлетику удалось прийти к соглашению с футболистами и членами персонала основной команды относительно повторного сокращения заработной платой, в связи с убытками, которые понес клуб в результате пандемии COVID-19.

Первое сокращение заработной платы в начале текущего сезона на 6% уже обеспечило команде сохранение суммы в 4,5 млн евро.

"Шаг навстречу, сделанный игроками, и являющийся уже вторым за менее чем десять месяцев, — это проявление ответственности и обязательств перед клубом и его партнерами, за которые руководство хочет публично поблагодарить игроков и персонал", — гласит официальное заявление руководства баскского клуба.

При этом, данное сообщение появилось на фоне информации по поводу прошедшего в недавнем времени собрания акционеров Атлетика, на котором президент, Айтор Элизега, сообщил, что отменяет членские взносы для участников клуба, тем самым увеличив дефицит бюджета на 7,4 млн евро.

Новые цифры уменьшения заработной платы составят от 8,43 до 10,26%, в зависимости от позиции, на которой команда финиширует в текущем розыгрыше национального первенства.

Баски в данном вопросе присоединились к стратегии каталонской Барселоны, став второй командой испанской Ла Лиги, которая пошла на подобный шаг, однако первой сделала это дважды.

Напомним, что сейчас Атлетик занимает десятую строчку в турнирной таблице, а его следующий матч — домашняя игра против Вильярреала — запланирован на 21 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.