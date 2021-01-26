Испания

Испанец отметился дублем в матче против Хетафе.

Полузащитник Атлетика Рауль Гарсия оформил дубль в поединке 20-го тура испанской Ла Лиги против Хетафе (5:1).

По информации OptaJose, 34-летний испанец стал первым хавбеком, который смог забить 100 голов в чемпионате Испании в XXI веке. Гарсия забил за "басков" 54 мяча, 26 в составе Атлетико и еще 20 за Осасуну.

В нынешнем сезоне Гарсия провел 21 поединок, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.