Испания

Вашему вниманию ключевые моменты перенесенного поединка испанского чемпионата.

В перенесенном поединке 1-го тура испанского чемпионата Барселона не испытала проблем с Эльче, отправив в ворота гостей три безответных мяча.

Победу команде Рональда Кумана принес оформленный дубль от лидера "блаугранас" Лионеля Месси, а третий мяч забил Хорди Альба.

Благодаря этой победе Барселона вернулась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив Севилью. До мадридского Реала — два очка, а до лидирующего Атлетико — пять баллов. Эльче занимает предпоследнее место, имея в своем активе 21 очко.

Вашему вниманию видео голов и обзор встречи:

Барселона — Эльче 3:0

Голы: Месси, 48, 69, Альба, 73.

Барселона: Тер Штеген - Мингеса, Умтити, Пике (Лангле, 77), Альба (Дест, 77) — де Йонг, Пьянич, Педри — Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Тринкао (Бускетс, 67), Месси.

Эльче: Бадиа — Санчес, Верду, Барраган — Сифуэнтес (Фидель, 60), Мохика, Гути, Мфулу (Луисми, 81) — Милья (Нино, 72), Ригони (Моренте, 60) — Бойе (Карильо, 72).