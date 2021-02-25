Вашему вниманию ключевые моменты перенесенного поединка испанского чемпионата.
Барселона - Эльче, Getty Images
25 февраля 2021, 12:06
В перенесенном поединке 1-го тура испанского чемпионата Барселона не испытала проблем с Эльче, отправив в ворота гостей три безответных мяча.
Победу команде Рональда Кумана принес оформленный дубль от лидера "блаугранас" Лионеля Месси, а третий мяч забил Хорди Альба.
Благодаря этой победе Барселона вернулась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив Севилью. До мадридского Реала — два очка, а до лидирующего Атлетико — пять баллов. Эльче занимает предпоследнее место, имея в своем активе 21 очко.
Вашему вниманию видео голов и обзор встречи:
Барселона — Эльче 3:0
Голы: Месси, 48, 69, Альба, 73.
Барселона: Тер Штеген - Мингеса, Умтити, Пике (Лангле, 77), Альба (Дест, 77) — де Йонг, Пьянич, Педри — Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Тринкао (Бускетс, 67), Месси.
Эльче: Бадиа — Санчес, Верду, Барраган — Сифуэнтес (Фидель, 60), Мохика, Гути, Мфулу (Луисми, 81) — Милья (Нино, 72), Ригони (Моренте, 60) — Бойе (Карильо, 72).