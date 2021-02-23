Испания

Француз рассказал, почему его соотечественник не может адаптироваться.

Бывший защитник Барселоны Жереми Матье прокомментировал переход Антуана Гризманна из Атлетико в каталонский клуб и рассказал, поему его соотечественник до си пор не адаптировался должным образом.

"К сожалению, в Барсе Гризманн не показывает тот уровень игры, который демонстрировал в Атлетико. Я считаю что Гризманн допустил ошибку, перейдя в Барселону из Атлетико. Я не уверен, что та роль, которая у него была в мадридском клубе, есть у него сейчас.

Игроки вроде Бускетса и Пике очень много дали клубу, поэтому смена поколений — тяжелый период. Я не знаю, как поступит новый президент, но этих парней очень тяжело заменить. Посмотрим", — цитирует Матье Marca ссылаясь на RAC1.

Ранее Жереми Матье сравнил свою ситуацию в Барселоне с нынешним положением Клемана Лангле.

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