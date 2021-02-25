Испания

Наставник "сине-гранатовых" высказался об игре своей команды.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями об игре Лионеля Месси в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги с Эльче.

"Первый тайм был довольно слабым, нам не хватало ритма и у нас не было моментов. Я был недоволен темпом игры, нашей медленной игрой с мячом. Но мы прибавили во втором тайме. Мы забили три мяча и добились успеха.

Мы хотели с самого начала сыграть в хорошую игру, но бывает, что совсем ничего не получается. Мы не машины, мы люди.

Когда я говорю об опытных игроках, я не имею в виду только Месси. У нас есть и другие футболисты, которые должны влиять на исход матча.

А Месси решил исход этой игры и подтвердил огромную ценность для нашей команды", – цитирует Кумана As.

Ранее сообщалось, что Барселона набрала наименьшее количество очков после 23-х туров за последние 14 лет.