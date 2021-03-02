Испания

У "летучих мышей" может смениться владелец.

Покупкой Валенсии заинтересовался наследный принц Джохора, одного из штатов Малайзии, Тунку Исмаил ибн Султан Идрис, сообщает Marca.

"Деньги для меня не мотивация, только слава и история. О моей любви к футболу знают все. Я не новичок в этом деле.

Мой клуб (Джохор) в Азии поднялся от борьбы за выживание до чемпионского титула. 16 трофеев за восемь лет. Это один из самых больших клубов в Азии", — заявил Исмаил Идрис.

Отметим, что сейчас испанский клуб переживает не лучшие времена, потеряв лидеров из-за разногласий с текущими владельцами.

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