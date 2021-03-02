Испания

Мадридцы не будут препятствовать уходу француза.

Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана от перехода в Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно, сообщает MEN.

В "Королевском клубе" обеспокоены тем, что французский защитник не горит желанием продлевать соглашение, а потому готовы его отпустить.

Контракт Рафаэля Варана с Реалом подойдет к концу летом 2022-го года.

В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах своей команды, отметившись двумя забитыми голами.

Напомним, что на футболиста также претендуют Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.