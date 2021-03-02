Мадридцы не будут препятствовать уходу француза.
Рафаэль Варан, getty images
02 марта 2021, 21:11
Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана от перехода в Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно, сообщает MEN.
В "Королевском клубе" обеспокоены тем, что французский защитник не горит желанием продлевать соглашение, а потому готовы его отпустить.
Контракт Рафаэля Варана с Реалом подойдет к концу летом 2022-го года.
В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах своей команды, отметившись двумя забитыми голами.
Напомним, что на футболиста также претендуют Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.