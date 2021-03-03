Испания

Араухо и Пьянич пропустят кубковую встречу, но Педри успел восстановиться после травмы.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился со списком футболистов, которые имеют шанс сыграть против в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании против Севильи. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

В список игроков, попавших в заявку на кубковый матч вошло 20 футболистов, среди которых отсутствуют Рональд Араухо и Миралем Пьянич, но вместо этого отмечаем возвращение Педри, который успел восстановиться после травмы.

Напомним, что в первом матче "блаугранас" уступили со счетом 0:2.

Ответный поединок Барселона — Севилья состоится сегодня, 3 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.