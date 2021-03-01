Испания

Функционера задержали в рамках дела Барсагейт сегодня днем.

Бывший президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу проведет сегодняшнюю ночь в полицейском участке, сообщает Sport.es.

Сегодня, 1 марта, 58-летний функционер был задержан по подозрению в коррупции. По предположениям следователей, Бартомеу использовал футбольный клуб при оформлении договоров для личного обогащения.

Помимо этого СМИ сообщали о том, что при руководстве Бартомеу, Барселона платила различным фирмам деньги за создание положительного имиджа президента клуба и самой команды.

Сам Бартомеу пока не дает никаких показаний, как и его бывший советник Жауме Масферрер, который проведет ночь за решеткой.

Бартомеу покинул пост президента "блаугранас" в октябре 2020 года. Новый президент должен быть объявлен после выборов — 7 марта.