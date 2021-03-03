Испания

Наставник "канониров" заявил, что счастлив в лондонском клубе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал слухи о том, что Барселона рассматривает его кандидатуру в качестве замены Рональду Куману.

"В период президентских выборов в Барселоне всегда будут спекуляции. Это большой клуб, там я стал игроком, нас всегда будут связывать друг с другом.

Однако я целиком сосредоточен на работе в Арсенале, а работы здесь много, что мне нравится. Для меня тренировать этот клуб – это привилегия, и я счастлив. Сегодня я тренер Арсенала и буду им завтра, мне это очень нравится, и я хочу добиться большего", – цитирует Артету Sky Sports.

Ранее представитель штаба кандидата в президенты Барселоны Жоана Лапорты Рафа Юсте заявил, что каталонский клуб не вел переговоров с Артетой.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.