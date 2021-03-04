Испания

"Блаугранас" в десятый раз за последние 13 сезонов вышли в финал турнира.

Барселоне смогла разгромить Севилью со счетом 3:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, проиграв первую встречу, пропустив два безответных мяча.

По информации MisterChip, "блаугранас" в рекордный 42-й раз смогли пробиться в финал турнира.

Также "сине-гранатовые" сыграют в решающем матче за трофей в десятый раз за 13 последних лет, что является рекордом турнира за ее 119-летнюю историю.

В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары Леванте — Атлетик, которые сыграют сегодня, 4 марта, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.