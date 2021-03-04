Испания

Наставник "блаугранас" поделился своими эмоциями после победы над Севильей.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу своей команды над Севильей в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, что позволило "блаугранас" пройти в финал турнира.

"Мы боролись до изнеможения, и это невероятно. Я очень доволен работой команды сегодняшним вечером. Мы заслужили победу. Я думаю, что мы были лучше в обеих играх. Мы были лучше.

Мы прессинговали и шли вперед. Команда очень сильна как физически, так и ментально. Может, мы не играли в какой-то блестящий футбол, но владели мячом и создавали моменты. Это было что-то экстраординарное.

Мы всегда верили и никогда не отказывались от борьбы в кубке. Это вопрос менталитета. Как тренер, я не могу требовать от своей команды большего, чем то, что я видел сегодня вечером.

Мы очень счастливы, но мы должны отпраздновать этот успех с присутствием 90 000 человек на трибунах. Надеюсь, у нас будут зрители в финале", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что в финале Барселона сыграет против победителя пары Атлетик — Леванте, которые проведут свой ответный матч сегодня, 4 марта. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

Ранее сообщалось, что Барселона установила историческое достижение в Кубке Испании.