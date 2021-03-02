Испания

Наставник каталонского клуба был потрясен, узнав об инциденте.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о ситуации с экс-президентом клуба Хозепом Бартомеу, который недавно был выпущен из полиции под залог после ночи в отделении.

"Это вредит имиджу клуба. Придется подождать и посмотреть, что произойдет. Меня в это время не было в клубе. Мы ничего не можем с этим поделать, нам нужно просто сосредоточиться на футболе.

Узнав о случившемся, я был потрясен. Я хорошо знаю его и Оскара Грау, которого также был задержан. Мне жаль их, потому что у нас с ними были общие важные моменты. Для меня Бартомеу всегда был исключительным человеком", – приводит слова Кумана Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Бартомеу отрицает "слив" в прессу данных контракта Месси.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.