Испания

Функционер "нервионцев" на эмоциях повздорил с аргентинцем.

В ответном полуфинальном поединке Кубка Испании Барселона на своем поле уверенно обыграла Севилью со счетом 3:0, после того как команда Рональда Кумана уступила в первой игре (0:2).

Игра прошла с обилием спорных эпизодов, и, согласно сообщению Diario AS, между игроками Барселоны, среди которых был Лионель Месси, и спортивным директором Севильи Мончи возник конфликт.

Мончи входил в раздевалку Севильи, когда несколько игроков Барселоны заметили его. После обмена несколькими фразами Мончи выкрикнул: "Вы всегда побеждаете одинаково!".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Севилья.