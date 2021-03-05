Испания

Баски в дополнительное время обыграли Леванте.

Леванте в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Испании принимал на своем поле Атлетик и уступил со счетом 1:2

Хозяева открыли счет в матче на 17-ой минуте усилиями Рохера, но уже на исходе получаса игры баски восстановили паритет.

В основное время команды больше не забивали, а потому игра перешла в дополнительное. На 112-ой минуте голом отметился Беренгер, принеся своей команде путевку в финал, где баски сыграют с Барселоной, которая ранее прошла Севилью.

Леванте — Атлетик 1:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Рохер, 17 — Рауль Гарсия, 30, Беренгер, 112

Леванте: Фернандес — Мирамон (Коке, 108), Везу, Робер (Барди, 46), Клерк — Мальса (Сон, 85), Рочина (Вукчевич, 85), Де Фрутос, Дуарте — Рохер(Дани Гомес, 90), Моралес (Леон, 90).

Атлетик: Симон — Йерай, Нуньес, Берчиче (Баленсиага, 108), Де Маркос (Капа, 105) - Рауль Гарсия (Вильялибре, 96), Весга (Дани Гарсия, 97), Муниаин (Морсильо, 111), Лопес (Венседор, 105), Беренгер — Вильямс.

Предупреждения: Дуарте, Рочина — Нуньес, Лопес, Де Маркос