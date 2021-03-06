Испания

В 26-м туре чемпионата Испании встречались середняки из турнирной таблицы.

В поединке 26-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид на своем поле одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 2:1.

Подопечные Серхио Гонсалеса Сориано обеспечили себе комфортное преимущество уже до середины первого тайма, когда смогли забить два безответных мяча. Авторами голов стали Оскар Плано и Шол Вайссман. Гости ответили единственным результативным ударом в исполнении Маты на 37-й минуте встречи.

После 26 туров Вальядолид набрал 25 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Хетафе 27 баллов и 14-я строчка.

Вальядолид — Хетафе 2:1

Голы: Оскар Плано, 14, Вайссман, 24 — Мата, 37

Вальядолид: Роберто — Опаса, Морено, Ямик, Янко — Орельяна (Жота, 83), Алькарас (Феде, 71), Меса (Мичел, 71), Оскар Плано (Перес, 89), Гвардиола (Кодро, 71), Вайсманн

Хетафе: Сория — Оливера, Кабако, Джене, Суарес (Кубо, 46) — Аленья (Портильо, 88), Максимович (Анхель, 79), Арамбари, Ньом (Тимор, 89) — Мата, Унал (Кучо, 59)

Предупреждения: Алькарас, Феде — Кубо, Ньом

Удаление: Мата, 85