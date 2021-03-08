Испания

Football.ua провел сравнение между первым сроком правления новоизбранного президента каталонского клуба и его обещаниями на второе пришествие.

Избирательный процесс на должность президента каталонской Барселоны стал чуть ли не главным событием минувшего уик-энда. Многострадальная сага подошла к своему завершению. Жоан Лапорта — новый "старый" руководитель одного из флагманов испанского футбола.

Уверенная победа данного кандидата большинством голосов избирателей попросту не оставляет поводов для сомнений относительно вотума доверия в его адрес. Но так ли свежи и актуальны его предложения, с учетом нынешних реалий, как это могло показаться во время романтического предвыборного периода? Football.ua предлагает своим читателям разобраться вместе.

Первое пришествие в Барселону

На выборах, состоявшихся 15 июня 2003 года тогда еще 41-летний кандидат на главный руководящий пост в каталонском клубе получил прекрасную поддержку со стороны членов клуба — 52,7%, или — 27138 голосов. Этот показатель существенно превышал цифры второго претендента в рейтинге симпатий — Луиса Бассата, который сумел рассчитывать только на 16412 голосов (31,87%).

Однако Лапорта приходил на свой пост не в одиночку. Вместе с ним подтянулась команда молодых реформаторов, которые уже вскоре привели покрывшийся ржавчиной механизм в рабочее состояние. Их глобальная идея — "круг добродетели" — заключалась в укреплении экономического и социального фундамента, и сразу нашла поддержку у широкого круга членов совета директоров.

Рабочее название проекта, под эгидой которого удалось собрать всех небезразличных, — "Великая задача". Он был сконцентрирован, в первую очередь, на работе с болельщиками, а первым шагом на этом пути стало возрождение клубного журнала. Да, у топовой команды Испании на то время не было элементарных точек соприкосновения со своими фанатами, кроме как неконтролируемые локальные издания. Впоследствии, к деятельности в данном спектре удалось подключить клубное телевидение Barca TV.

Важная характеристика первого этапа Лапорты во главе клуба — укрепление традиционных ценностей Барселоны: каталонская идентичность, дух общины, солидарность вокруг клуба и гибкость управления.

Вместе с тем, начался активный процесс вывода команды на новый уровень конкуренции благодаря громким подписаниям. Роналдиньо и его трансфер из французского ПСЖ за внушительные по тем временам 32,25 млн евро, а во главе первой команды Франк Райкаард. Барселона была готова тратить много денег с достаточно понятной целью — впервые за шесть лет поднять над головой трофей Ла Лиги. С первого захода сделать это не получилось, но вложения в Самуэля Это’о и Деку себя полностью окупили уже в сезоне-2004/05. Годом позднее Барселона уже праздновала победу в парижском финале Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.

Именно в этот момент Лапорта впервые ощутил на себе давление со стороны. В один из судов Каталонии поступил иск с требованием засчитать первые десять дней правления тогдашнего президента клуба (с 20 по 30 июня 2003 года) в качестве полного сезона, что вынудило Совет правления Барселоны, согласно Уставу, назначить новые выборы на сентябрь 2006 года. К счастью, ранее добытые успехи вынесли Лапорту на гребне волны популярности к продлению своего нахождения в руководящей должности. 8994 голоса — единственный кандидат, который сумел преодолеть минимально необходимый порог голосов.

Сезон-2006/07 начался с подписания соглашения с ЮНИСЕФ, согласно которому клуб взял на себя обязательства сотрудничать с данной организацией в экономическом плане, благодаря чему здорово сумел продвинуть свою идею "Больше чем клуб". Исключительно в футбольном плане год получился не самым удачным — победа в Суперкубке Испании не могла перекрыть вылет из Кубка Испании и потерю титула чемпионов Ла Лиги.

Стагнация продолжилась и в следующем сезоне, в результате чего пришлось выставить за дверь бунтаря Роналдиньо. Правда, отдельные члены Совета директоров Барселоны все равно были в ярости, поэтому в конце первого сезона под руководством нового испанского тренера в адрес действующего правления клуба был выдвинут вотум о недоверии.

Лапорта избежал увольнения чудом — 60,6% (39389) голосов лишь немного недобрали до установленных Уставом 66,6%. Эффектом отдачи в этом случае стал уход восьми директоров из управляющего Совета. Лапорте пришлось подыскивать себе новых напарников для дальнейшей работы.

Как покажет история, проваленное голосование спасло, пожалуй, наиболее яркий сезон каталонской Барселоны в XXI веке. Основная команда одержала победу во всех турнирах, в которых принимала участие, а среди памятных моментов остались 6:2 на Сантьяго Бернабеу. Кубок Испании, Ла Лига, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и титул клубных чемпионов мира — шесть трофеев за фактически одну кампанию.

Эффект от управления командой со стороны Лапорты был заметен невооруженным взглядом — стабильно растущая экономическая и социальная базы подкреплялись успехами академии по взращиванию юных футболистов, а также выступлениями уже имевшегося крепкого костяка основы под руководством амбициозного наставника. Годовой бюджет Барселоны вырос со 170 до 445,5 млн евро, а количество участников клуба — со 106135 до 173701 человек.

Однако, для "блаугранас" во главу угла всегда ставился результат, поэтому невзрачный старт сезона-2007/08, перед которым были потрачена уйма денег на Тьерри Анри, Эрика Абидаля, Яя Туре и Габриэля Милито, стал ключевым фактором для будущей отставки Лапорта по требованию разъяренных болельщиков. На позицию главного тренера, вместо Райкаарда пришел Гвардиола, и началась совсем другая страница в истории.

Вторая попытка вдохнуть жизнь в парализованную систему

Эпоха правления Жозепа Бартомеу теперь уже окончательно осталась позади. Барселона вступает в новый этап своей истории, а у ее руля будет стоять хорошо известный клубу руководитель. Но насколько Лапорте удалось эффективно со стороны оценить состояние дел внутри коллектива при составлении своей предвыборной программы?

Идеи для второго срока в данной должности у новоизбранного президента "блаугранас" не особо отличаются от его первой кампании. Мы наблюдаем все ту же самую связку "социальных и финансовых благ", которые необходимо срочно подпитать инвестициями, что является не такой уж и дурной затеей, в условиях недавнего скандала с утечкой данный о контракте Лионеля Месси и перехода суммы долгов в величину с девятью нулями.

Лапорта также вновь вынужден говорить о необходимости поднимать производительность клубной академии для подготовки кадров не на продажу, а непосредственно в основную команду. Но при этом все равно видит в сохранении Лионеля Месси ключевой столп, на котором будет держаться фундамент стабильности клуба.

Результаты выступлений основной команды, в условиях пандемии, являются главным источником доходов для Барселоны. Именно поэтому новоиспеченный президент проталкивает идею о необходимости смены главного тренера, ведь с Рональдом Куманом, по всей видимости, каталонцам будет сложно завоевывать крупные трофеи. Вариантов на столь престижную должность, разумеется, достаточно — от Микеля Артеты до Хави, поэтому стоит ожидать конкретных шагов от нового руководства в данном направлении уже в ближайшее время.

Другая сторона работы Лапорты, которая, зачастую, скрыта от глаз посторонних — финансовая жизнь клуба. Барселоне предстоит пережить период расставания со многими своими дорогостоящими футболистами, но при этом отрицать возможность рефинансирования долгов со стороны новой команды совершенно не исключалась. Идея оставить Месси, безусловно, хороша в плане узнаваемости бренда, но как после подписания с аргентинцем нового контракта убедить остальных игроков в необходимости жестких финансовых ограничений — вопрос слишком тяжелый.

Остальные кандидаты, в отличии от Лапорты, предлагали слишком абстрактные шаги для выхода из сложившейся ситуации. К примеру, Тони Фрейша хотел "заполнить трибуны Камп Ноу исключительно фанатами Барселоны, а не туристами", хотя основная доходная часть от арены, во времена до COVID-19, приходила именно со стороны иностранных болельщиков, с охотой заполнявших трибуны даже на наименее рейтинговых матчах. При этом, кандидат всерьез говорил о возможности клуба подписать "Мбаппе и Холанда за счет денег новых инвесторов".

Виктор Фонт был более приземлен в своих обещаниях, сделав акцент на привлечении новых специалистов, которые смогут дать клубу иное видение бренда, но так и не представил эти "новые лица" до момента голосования. Да и идея массового отказа от всех "роскошей" Барселоны была воспринята фанатами неоднозначно.

Вполне возможно, что именно отсутствие четкой программы действий со стороны конкурентов сделало Жоана Лапорта главным фаворитом избирательной гонки, однако его идеи совершенно не новы, и дважды в одну реку новоиспеченный руководитель "блаугранас" может уже не войти. Поистине, интересные времена нам предстоит пережить в ближайшем будущем!

Илья Береза, Football.ua