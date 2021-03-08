Испания

Функционер пообщался с пресс-службой после назначения.

Выборы президента каталонской Барселоны затянулись на несколько месяцев. И по итогам голосования новым президентом клуба стал Жоан Лапорта, который уже занимал аналогичную должность с 2003 по 2008 год.

Функционер после своего назначения дал интервью пресс-службе клуба, в котором обозначил задачи на ближайшее время, рассказал о будущем Лионеля Месси и прокомментировал сами выборы.

"Я здесь, чтобы поблагодарить всех людей, которые участвовали в этих выборах. Они делают нас больше, чем клуб. Я также благодарю людей, которые поддержали нашу кандидатуру, а также правление, избирательную комиссию, аудиторов, сотрудников клуба и тех, кто сделал эти выборы возможными. Также спасибо нашей команде и волонтерам, это была самая долгая кампания в истории.

Это были самые важные выборы в истории, проведенные в ситуации максимальной сложностью из-за пандемии. Особая благодарность нашим игрокам, многие из них приехали, чтобы принять участие в этих выборах, и они гордятся этим. Также благодарю людей, тесно связанных с Барселоной, которых больше нет с нами, как Йохан Кройфф. Он во многом вдохновляет нас".

О ситуации с Лионелем Месси

"Наблюдение за тем, как лучший игрок в истории приехал голосовать со своим сыном и принять участие в выборах ФК Барселона, показывает, что Лео любит Барсу. Мы — отличная семья, и, надеюсь, это послужит стимулом для его продолжения карьеры в Барсе".

О целях и планах на будущее

"Наша главная цель — сделать Барселону снова экономически устойчивой и счастливой командой. У нас впереди много проблем, и мы обязательно их решим. Мы — отличная семья, у нас прекрасное чувство. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять предстоящим вызовам.

Что мы можем сделать больше всего для Барсы, так это полюбить ее, любить ее больше, чем когда-либо. Да здравствует Барса и да здравствует Каталония. Мы хотим вернуть радость болельщикам Барселоны", — сказал Лапорта.

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