Испания

Гранды хотят укрепить линию обороны.

Защитник Валенсии Хосе Гайя заинтересовал три европейских топ-клуба, сообщает издание ESPN.

Речь идет о двух испанских грандах — Барселоне и Реале, а также чемпионе Франции Пари Сен-Жермен.

Источник утверждает, что "летучие мыши" могут согласиться продать защитника из-за непростого финансового положения.

Контракт левого защитника с Валенсией действителен до лета 2023 года. Футболист оценивается в 35 миллионов евро.

Тем не менее, ранее сообщалось, что клаусула испанского защитника составляла 50 миллионов евро.