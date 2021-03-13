Гранды хотят укрепить линию обороны.
Хосе Гайя, getty images
13 марта 2021, 09:58
Защитник Валенсии Хосе Гайя заинтересовал три европейских топ-клуба, сообщает издание ESPN.
Речь идет о двух испанских грандах — Барселоне и Реале, а также чемпионе Франции Пари Сен-Жермен.
Источник утверждает, что "летучие мыши" могут согласиться продать защитника из-за непростого финансового положения.
Контракт левого защитника с Валенсией действителен до лета 2023 года. Футболист оценивается в 35 миллионов евро.
Тем не менее, ранее сообщалось, что клаусула испанского защитника составляла 50 миллионов евро.