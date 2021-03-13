"Сине-гранатовые" нацелились на молодого футболиста.
Брайан Хиль, getty images
13 марта 2021, 11:29
Барселона заинтересована в переходе вингера Севильи Брайна Хиля, сообщает издание Mundo Deportivo.
Текущий сезон футболист проводит в Эйбаре на правах арендного соглашения, где и смог себя зарекомендовать с лучшей стороны.
Источник утверждает, что Севилья не собирается расставаться с Хилем, но Барселона готова активировать клаусулу в размере 35 миллионов евро.
Напомним, что "сине-гранатовые" близки к расставанию с двумя звездными футболистами — Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо.