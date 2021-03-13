Испания

"Сине-гранатовые" нацелились на молодого футболиста.

Барселона заинтересована в переходе вингера Севильи Брайна Хиля, сообщает издание Mundo Deportivo.

Текущий сезон футболист проводит в Эйбаре на правах арендного соглашения, где и смог себя зарекомендовать с лучшей стороны.

Источник утверждает, что Севилья не собирается расставаться с Хилем, но Барселона готова активировать клаусулу в размере 35 миллионов евро.

Напомним, что "сине-гранатовые" близки к расставанию с двумя звездными футболистами — Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо.