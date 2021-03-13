Француз отметился дублем в матче чемпионата.
Карим Бензема, getty images
13 марта 2021, 20:23
Мадридский Реал в тяжелом матче 27-го тура испанской Ла Лиги одолел Эльче со счетом 2:1.
Дублем в данном противостоянии отметился французский форвард "королевского клуба" Карим Бензема.
Эти голы стали для него 183-м и 184-м в рамках чемпионата Испании. На это ему потребовалось 372 игры.
Таким образом Карим догнал экс-форварда Валенсии, Барселоны и сборной Испании Давида Вилью. Теперь они делят 12-е место в списке лучших бомбардиров страны.
К слову, первая строчка у Лионеля Месси, на счету которого 463 мяча. До Сантильяны (10 место), у которого 186 голов, Бензема осталось два мяча.
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