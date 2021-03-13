Испания

Команда Зинедина Зидана вырвала волевую победу на последних минутах.

В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле чудом смог вырвать минимальную победу над Эльче со счетом 2:1.

Подопечные Зинедина Зидана всю игру владели солидным преимуществом и чаще атаковала ворота соперника, но именно гости смогли первыми открыть счет в матче. На 61-й минуте Дани Кальво своим точным ударом подарил надежду Эльче на позитивный результат.

После этого "сливочные" провели ряд замен, освежив среднюю линию, выпустив на поле Тони Крооса, Эдена Азара и Луку Модрича. Также поле покинул Рамос, который проводил свою первую игру с середины января, когда перенес операцию на колене.

Через 12 минут Карим Бензема восстановил равенство в счете, а затем на первой компенсированной минуте французский форвард оформил дубль и принес "сливочным" три важнейших очка для продолжения чемпионской гонки.

Таким образом, Реал после 27 матчей набрал 57 очков и поднялся на второе место в Ла Лиге, обогнав Барселону, у которой на один балл меньше, но есть игра в запасе. Впереди Атлетико — у "матрасников" 62 балла. У Эльче 24 очка и 17-я строчка.

Реал — Эльче 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 — Кальво, 61

Реал: Куртуа — Менди, Рамос (Родриго, 62), Варан, Фернандес — Каземиро, Вальверде (Кроос, 62) — Винисиус (Азар, 75), Иско (Модрич, 62), Васкес — Бензема

Эльче: Бадия — Мохика, Верду, Кальво, Барраган (Сифуэнтес, 36) — Моренте (Хосан, 75), Марконе, Гути (Гонсалес, 87), Фидель (Санчес, 87) — Бойе (Мфулу, 75), Каррильо

Предупреждения: Бензема — Каррильо