Испания

"Матрасники" в очередной раз утвердились в качестве стены для команды из пригорода Мадрида.

Своеобразное региональное мадридское дерби сумели образовать Хетафе и Атлетико в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги, однако так и не сумели открыть счет в ходе напряженного противостояния на Колозеум Альфонсо Перес (0:0).

Хетафе — Атлетико 0:0 Обзор матча Ла Лиги

Впрочем, отсутствие голов со стороны "синих" позволило наставнику "матрасников" Диего Симеоне продлить свою выдающуюся серию в противостояниях с Хетафе.

Аргентинский наставник был назначен на главенствующий пост в основной команде Атлетико 23 декабря 2011 года, вскоре после того, как команду покинул Грегорио Мансано. Примечательно, что одной из последних неудачных игр прошлого наставника "красно-белых" было поражение от Хетафе (3:2).

Именно эта игра стала последней в истории противостояний, на данный момент, между Атлетико и Хетафе, в которой команда из пригорода Мадрида сумела оформить забитый мяч.

С тех пор, всего было проведено 19 матчей, в которых Атлетико отпраздновал победу 16 раз и трижды коллективы сыграли вничью.

В следующем туре мадридский клуб сыграет домашний поединок против Алавеса.