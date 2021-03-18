Испания

Стали известны новые подробности травмы футболиста мадридского Реала.

Перед ответным поединком против бергамаской Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, нападающий мадридского Реала пропустил занятие в общей группе футболистов из-за очередного повреждения.

Как оказалось позднее, причиной отсутствия игрока была названа травма поясничной мышцы, которую в последствии прокомментировал наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

Однако, обновленная информация от испанского издания Marca содержала в себе уже иное объяснение столь частых проблем со здоровьем у Эдена. Речь идет о хронических проблемах с лодыжкой у игрока, что влечет за собой дополнительную нагрузку на остальные части двигательного аппарата.

Как итог — неутешительный вердикт о необходимости оперативного вмешательства, которое рискует вывести игрока даже на более внушительный период, чем сроки стремительно приближающегося чемпионата Европы-2020.

Не добавляет оптимизма в вопросе о будущем футболиста и последнее интервью его лечащего врача, доктора Гонсалеса, которое он дал мадридскому радио Madrid Xtra..

"Третья операция на лодыжке Эдена Азара будет очень рискованной, — считает специалист, — есть вероятность, что игрок больше не будет играть в футбол. Впрочем, без нее он сможет вновь приступить к тренировочным занятиям, но никогда вновь не сможет играть в полноценном матче.

Исходя из моего многолетнего опыта, я не вижу перспектив для его возвращения на поле в этом сезоне. Пока он не будет готов на 100%, никакой речи о занятиях футболом идти не может.

Если игрок возвращается в игру после длительной травмы, не пройдя длительный курс реабилитации, то вероятность рецидива возрастает многократно", — подытожил доктор Эдена Азара.

Отметим, что без участия бельгийца мадридский Реал сумел пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на своем поле бергамаскую Аталанту (3:1), и теперь "сливочные" ожидают жеребьевки следующего раунда европейского состязания, которая состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.