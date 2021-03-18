Испания

Бельгийский вингер будет проходить консервативное лечение.

Реал и Эден Азар пришли к решению, что футболисту не будут проводить очередную операцию на лодыжке, сообщает Marca.

Источник утверждает, что "королевский клуб" уговорил бельгийского вингера проходить консервативное лечение.

Хоть последнее повреждение Азара и не относилось к лодыжке, но дело именно в хронических проблемах с ней, что влечет за собой дополнительную нагрузку на остальные части двигательного аппарата.

Источник утверждает, что специалисты из сборной Бельгии настаивали на операции, чтобы футболист вернулся к чемпионат Европы.

В Реале же готовы ждать столько, сколько нужно, пока футболист полностью не восстановится.

Напомним, что врач Азара ранее отметил, что третья операция на лодыжке Эдена будет очень рискованной, ведь есть вероятность, что игрок больше не будет играть в футбол