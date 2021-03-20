Испания

"Баски" потеряли важные очки в борьбе за еврокубки, а для Эйбара каждое очко на вес золота в битве за спасение.

В поединке 28-го тура испанской Ла Лиги Атлетик на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Эйбаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Баски" открыли счет в матче уже на девятой минуте, когда результативным ударом отметился Юри Берчиче, но спустя всего лишь восемь минут цифры на табло вновь стали одинаковыми. В составе гостей отличился Кике.

После 28 игр Атлетик набрал 35 очков и находится на 9-м месте в турнирной таблице Примеры, а у Эйбара 18-я строчка и 23 балла.

Атлетик — Эйбар 1:1

Голы: Берчиче, 9 — Кике, 17

Атлетик: Симон — Берчиче, Мартинес, Альварес, Де Маркос — Муниаин (Ибаи, 75), Лопес (Венседор, 46), Весга (Дани Гарсия, 46), Беренгер (Морсильо, 75) — Вильямс, Гарсия (Вильялибре, 69)

Эйбар: Дмитрович — Соареш, Арбилья, Оливейра, Посо — Диас, Диоп, Серрано (Леон, 84) — Хиль, Родригес (Инуи, 71), Кике (Кики, 90+1)

Предупреждения: Мартинес — Посо