Испания

Предлагаем вам видео взятия ворот от марокканского голкипера.

Вальядолид принимал Севилью на своем поле в рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании и сыграл вничью.

Сравнять счет "нервионцам" позволил гол Яссина Буну, который пришел на угловой в компенсированное время.

Голкипер среагировал на мяч после суматохи в чужой штрафной площади и вколотил его в сетку.

Видео гола:

Напомним, что бывший голкипер Севильи Андреас Палоп забивал в ворота Шахтера в рамках Кубка УЕФА.

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