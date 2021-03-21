Предлагаем вам видео взятия ворот от марокканского голкипера.
Яссин Буну, фото getty images
21 марта 2021, 00:56
Вальядолид принимал Севилью на своем поле в рамках поединка 28-го тура чемпионата Испании и сыграл вничью.
Сравнять счет "нервионцам" позволил гол Яссина Буну, который пришел на угловой в компенсированное время.
Голкипер среагировал на мяч после суматохи в чужой штрафной площади и вколотил его в сетку.
Видео гола:
Напомним, что бывший голкипер Севильи Андреас Палоп забивал в ворота Шахтера в рамках Кубка УЕФА.
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