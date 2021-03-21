Испания

Вратарь забил гол на 94-й минуте, что позволило команде избежать поражения.

Вратарь Севильи Буну прокомментировал свой забитый мяч в ворота Вальядолида в матче 28-го тура испанской Ла Лиги (1:1).

Марокканский голкипер забил гол на 94-й минуте после суматохи в штрафной, что позволило его команде избежать поражения.

"Это невероятно, это сложно описать, и я не знал, как это праздновать. Ты делаешь свою работу в воротах, и очень странно было видеть меня в чужой штрафной. Я посмотрел на тренера, и он сказал мне пойти на угловой, я пошел и мне выпас шанс, и я рад, что удалось забить", — приводит слова Буну Marca.

Видеообзор матча Вальядолид — Севилья можно посмотреть на Football.ua.

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