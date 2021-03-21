Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Ла Лиги.

В поединке 28-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид на своем поле упустил победу над Севильей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте благодаря голу в исполнении Ореальяны. Гости ответили лишь в компенсированное время арбитром ко второму тайму и причем сделали это довольно необычным способом. После подачи с углового и суматохи в штрафной, результативным ударом отметился вратарь "нервионцев" Буну, который пришел на помощь к чужим воротам.

Обзор матча:

Вальядолид — Севилья 1:1

Гол: Орельяна, 44 — Буну, 90+4

Вальядолид: Роберто — Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес — Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84) — Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).

Севилья: Буну — Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос — Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо — Эн-Несири.

Предупреждения: Меса, Оласа, Орельяна — Буну