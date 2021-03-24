Мадридцы не видят смысла возвращать портунальца.
Криштиану Роналду, getty images
24 марта 2021, 18:28
Реал не планирует возвращать своего бывшего футболиста — Криштиану Роналду, сообщает испанское издание COPE.
Такое решение приняли в "королевском клубе", несмотря на больше планы относительно входящих переходов ближайшим летом.
Источник утверждает, что в Реале с большим уважением относятся к португальскому нападающему, но не видят смысла в его возвращении.
В "Королевском клубе" хотят сделать акцент на построение новой молодой команды, а не возвращаться к прошлому.
Напомним, что туринский Ювентус готов отпустить Криштиану Роналду за довольно скромную сумму.