Испания

Мадридцы не видят смысла возвращать портунальца.

Реал не планирует возвращать своего бывшего футболиста — Криштиану Роналду, сообщает испанское издание COPE.

Такое решение приняли в "королевском клубе", несмотря на больше планы относительно входящих переходов ближайшим летом.

Источник утверждает, что в Реале с большим уважением относятся к португальскому нападающему, но не видят смысла в его возвращении.

В "Королевском клубе" хотят сделать акцент на построение новой молодой команды, а не возвращаться к прошлому.

Напомним, что туринский Ювентус готов отпустить Криштиану Роналду за довольно скромную сумму.