Португалия

Специалист высказался о своем подопечном.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о будущем форварда Ювентуса и своей сборной Криштиану Роналду.

"Я уверен, что всегда буду в его распоряжении, если он захочет спросить у меня совета насчет будущего.

Я хорошо его знаю, еще с 18 лет он тренировался у меня, у нас хорошие отношения, мы много общаемся. Но то, о чем мы говорим, останется между нами.

Криштиану выиграл все на клубном уровне, и после Евро-2016 ему осталось завоевать только Кубок мира", – приводит слова специалиста Tuttosport.

Ранее стал известен список португальцев на ближайшие поединки команды Сантуша.

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