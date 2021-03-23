Специалист высказался о своем подопечном.
Фернанду Сантуш (слева) и Криштиану Роналду, getty images
23 марта 2021, 20:48
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о будущем форварда Ювентуса и своей сборной Криштиану Роналду.
"Я уверен, что всегда буду в его распоряжении, если он захочет спросить у меня совета насчет будущего.
Я хорошо его знаю, еще с 18 лет он тренировался у меня, у нас хорошие отношения, мы много общаемся. Но то, о чем мы говорим, останется между нами.
Криштиану выиграл все на клубном уровне, и после Евро-2016 ему осталось завоевать только Кубок мира", – приводит слова специалиста Tuttosport.
Ранее стал известен список португальцев на ближайшие поединки команды Сантуша.
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