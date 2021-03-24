Бразильский хавбек "блаугранас" продолжает восстановление после травмы.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
24 марта 2021, 19:30
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию на колене, сообщает AS со ссылкой на программу Esport3 Onze.
По информации источника, 28-летний бразилец был прооперирован пару недель назад из-за кисты в левом колене. Сроки восстановления футболиста не называются.
Напомним, что Коутиньо перенес операцию на мениске в январе, из-за чего прогнозировалось, что он восстановится через три месяца.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел 14 поединков, в которых забил три мяча.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.