Испания

Бразильский хавбек "блаугранас" продолжает восстановление после травмы.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию на колене, сообщает AS со ссылкой на программу Esport3 Onze.

По информации источника, 28-летний бразилец был прооперирован пару недель назад из-за кисты в левом колене. Сроки восстановления футболиста не называются.

Напомним, что Коутиньо перенес операцию на мениске в январе, из-за чего прогнозировалось, что он восстановится через три месяца.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 14 поединков, в которых забил три мяча.

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