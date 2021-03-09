Ориентировочная стоимость бразильца составляет 50 миллионов евро.
Филиппе Коутиньо, getty images
09 марта 2021, 13:31
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть каталонский клуб будущим летом.
По информации As, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить зарплатную ведомость клуба и уже ищет покупателей на футболиста.
Коутиньо принадлежит Барселоне с зимы 2018 года после перехода игрока из Ливерпуля за 145 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек провел за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.
Контракт бразильца с Барселоной рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Коутиньо из-за травмы может пропустить эль-класико, запланированное на апрель.