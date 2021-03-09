Испания

Ориентировочная стоимость бразильца составляет 50 миллионов евро.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть каталонский клуб будущим летом.

По информации As, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить зарплатную ведомость клуба и уже ищет покупателей на футболиста.

Коутиньо принадлежит Барселоне с зимы 2018 года после перехода игрока из Ливерпуля за 145 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.

Контракт бразильца с Барселоной рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Коутиньо из-за травмы может пропустить эль-класико, запланированное на апрель.