Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть каталонский клуб будущим летом.

По информации As, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить зарплатную ведомость клуба и уже ищет покупателей на футболиста.

Коутиньо принадлежит Барселоне с зимы 2018 года после перехода игрока из Ливерпуля за 145 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.

Контракт бразильца с Барселоной рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Коутиньо из-за травмы может пропустить эль-класико, запланированное на апрель.