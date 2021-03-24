Испания

Испанский полузащитник интересен "нерадзурри".

Интер может подписать полузащитника Реала Иско в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Sport.es.

Как утверждает источник, изгой мадридского клуба сможет присоединиться к итальянцам, если "нерадзурри" решат свои финансовые проблемы.

Отметим, что в текущем сезоне Иско провел 20 поединков за Реал (731 минута), отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что ранее интерес к испанскому полузащитнику потерял представитель АПЛ — Арсенал.