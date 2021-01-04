Англия

Лондонская команда видит куда большую перспективу в воспитаннике своей академии.

Лондонский Арсенал отказался от идеи вести переговоры с мадридским Реалом относительно возможного перехода испанского полузащитника Иско в стан "канониров". Об этом сообщило ежедневное испанское издание Diario AS.

Причиной такого решения стал заметный прогресс воспитанника лондонского клуба Эмиля Смит-Роу во время "boxing day". Англичанин в новом сезоне провел уже 11 поединков (625 минут), за которые успел отметиться четырьмя забитыми мячами и аналогичным количеством голевых передач.

Главный тренер Арсенала Микель Артета предпочитает сделать акцент именно на развитии 20-летнего футболиста, который по физическим характеристикам и манере поведения на поле, по его мнению, совпадает с футболистом мадридского Реала.

В то же самое время, Иско твердо намерен покинуть команду Зинедина Зидана, а основным претендентом на его трансфер называется андалузская Севилья , которая, как сообщалось ранее, готова предложить за игрока сумму в размере 15-20 млн евро.

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