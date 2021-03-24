Испания

Проблемы молодого таланта "блаугранас" продолжаются.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати может выпасть из обоймы "блаугранас" на еще более длительной срок из-за травмы. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cat Radio.

По информации источника, 18-летнему футболисту может понадобиться третья операция. Если она будет, то игроку придется попрощаться с нынешней кампанией.

Напомним, что в ноябре прошлого года Фати перенес операцию после повреждения мениска. Затем ему пришлось перенести еще одну операцию, так как восстановление проходило не по намеченному плану.

В нынешнем сезоне Фати провел десять поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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