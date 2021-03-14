Испания

Юный футболист вскоре вновь выйдет на поле.

Нападающий каталонской Барселоны Ансу Фати вскоре вернется на футбольное поле.

По информации издания La Vanguardia, юный испанец, который совсем недавно перенес операцию, уже приступил к тренировочным занятиям в зале.

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Восстановление игрока проходит быстрыми темпами. Если все продолжится в том же духе, он вернется на поле в апреле 2021 года.

Напомним, Фати получил травму еще в ноябре 2020 года в поединке Ла Лиги против Бетиса. В текущем сезоне на его счету всего 10 матчей, в которых он забил 5 голов и 4 голевых паса.

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