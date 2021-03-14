Юный футболист вскоре вновь выйдет на поле.
Ансу Фати, getty images
14 марта 2021, 01:57
Нападающий каталонской Барселоны Ансу Фати вскоре вернется на футбольное поле.
По информации издания La Vanguardia, юный испанец, который совсем недавно перенес операцию, уже приступил к тренировочным занятиям в зале.
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Восстановление игрока проходит быстрыми темпами. Если все продолжится в том же духе, он вернется на поле в апреле 2021 года.
Напомним, Фати получил травму еще в ноябре 2020 года в поединке Ла Лиги против Бетиса. В текущем сезоне на его счету всего 10 матчей, в которых он забил 5 голов и 4 голевых паса.
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