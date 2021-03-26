Испания

У австрийского фулбека существует предварительная договоренность со "сливочными".

Универсальный защитник Давид Алаба в середине февраля заявил о том, что покинет мюнхенскую Баварию на правах свободного агента в летнее трансферное окно, когда у него завершится действующий контракт.

Главным претендентом на 28-летнего австрийца многие спортивные издания называли мадридский Реал, однако сам футболист пока не спешит называть свою будущую команду.

"Реал Мадрид? Конечно, слышал некоторые вещи, но я не из тех, кто встает и читает газеты. Посмотрим, что произойдет в будущем", — заявил австрийский фулбек.

При этом нельзя не отметить, что, по информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, Давид Алаба уже согласовал предварительный контракт с Реалом до 2024 года, однако стороны пока не закрепили устные договоренности официальной подписью.

Ранее сообщалось, что Давид Алаба отклонил предложения Пари Сен-Жермен и Челси, поскольку сам предпочитает продолжить карьеру в Испании.