Германия

Австрийский защитник продолжит свою карьеру в другом клубе.

Защитник Баварии Давид Алаба заявил о том, что он покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, когда у него закончится действующий контракт.

"Я принял решение покинуть Баварию в конце этого сезона и попробовать что-нибудь новенькое. Очевидно, это было нелегкое решение — я здесь уже 13 лет и этот клуб очень много значит для меня. Я еще не решил куда хочу перейти", — приводит слова Алабы пресс-служба Баварии.

Алаба присоединился к немецкой команде в 2008 году, но смог дебютировать за основную команду в 2010-м. Он является одним их трех игроков в истории, которому удалось завоевать девять чемпионских титулов в Бундеслиге. Также он шесть раз выигрывал Кубок Германии и пять раз Суперкубок страны.

Помимо этого ему удалось стать двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Алаба уже договорился о переходе в мадридский Реал, с которым согласовал личный контракт до 2025 года. Помимо "сливочных" в услугах австрийца заинтересованы Челси и Ливерпуль.