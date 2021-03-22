Австриец тщательно подходит к своему выбору.
Давид Алаба, getty images
22 марта 2021, 23:52
Давид Алаба отклонил предложения Пари Сен-Жермен и Челси, сообщает журналист Макс Билефельд в своем твиттер-аккаунте.
Австрийский универсальный футболист в качестве приоритетного вариант рассматривает чемпионат Испании.
Отметим, что и Реал, и Барселона проявляют интерес к Давиду Алабе, который в новой команды хотел бы действовать в центре поля.
Напомним, что ранее Алаба повторил рекорд Рибери по сыгранным матчам в Бундеслиге.