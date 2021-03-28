Испания

За футболиста придется заплатить космическую сумму.

Мадридский Атлетико не собирается продавать своего Лидера Маркоса Льоренте не смотря на интерес от многих клубов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, пока ни один клуб не сделал реального предложения по испанцу, однако если кто и будет намерен это сделать, то ему придется заплатить отступные.

Сообщается, что точная клаусула футболиста — 120 миллионов евро. В клубе недовольны Появлениями слухов о возможном уходе, ведь это может дестабилизировать атмосферу в команде.

В текущем сезоне Льоренте провел 36 поединков за "матрасников", в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит солидную сумму за Маркоса Льоренте.

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