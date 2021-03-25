ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы B, в котором сыграют Испания и Греция.

Маркос Льоренте (по центру) в беседе с Серхио Регилоном (слева) и Марко Асенсио, Getty Images

Маркос Льоренте (по центру) в беседе с Серхио Регилоном (слева) и Марко Асенсио, Getty Images

Полуфиналист текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА, сборная Испании, начнет свой путь на чемпионат мира-2022 с домашней игры против Греции.

Луис Энрике в предстоящем поединке последует лекалам Диего Симеоне в мадридском Атлетико, и использует Маркоса Льоренте на позиции правого защитника, где его в последнее время наигрывали в клубе. В то же самое время, Унаи Симон занял место в воротах, а Давид де Хеа остался на скамейке запасных. Атаку "Фурии роха" возглавит Альваро Мората.

Джон ван ’т Схип предпочел использовать в отчетной игре на позиции левого защитника Костаса Цимикаса, который сыграет только седьмой официальный поединок за национальную команду своей страны. Также, стоит отметить появление у Греции на острие атаки Анастасиоса Бакасетаса.

Испания: Симон — М. Льоренте, Гарсия, Рамос, Гайя — Коке, Родри, Каналес — Торрес, Мората, Ольмо.

Запасные: Де Хеа, Санчес, Альба, Мартинес, Д. Льоренте, Порро, Бускетс, Алькантара, Руис, Педри, Оярсабаль, Хиль.



Греция: Влаходимос — Бакакис, Пападопулос, Цавеллас, Цимикас — Манталос, Зека, Бухалакис — Лиминос, Бакасетас, Масурас.