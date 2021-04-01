Испания

После разговора с президентом "сине-грантовых" представители норвежского форварда отправились на встречу с боссами Реала.

Слухи касательно возможного ухода перспективного нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии в летнее трансферное окно поразили медийное пространство с новой силой после того, как отец футболиста Алфи Холанд и агент Мино Райола были замечены в аэропорту Барселоны.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, представители норвежского форварда провели встречу с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой, во время которой обсудили возможный переезд футболиста на Камп Ноу в летнее трансферное окно.

Однако, на этом "путешествия" Холанда-старшего и Райолы по Испании не завершились. Источник утверждает, что после беседы с Лапортой они вылетели приватным рейсом из Барселоны в Мадрид, где у них запланирована еще одна встреча — с руководством Реала.

Утверждается, что в данный момент Алфи Холанд и Мино Райола находятся в испанской столице и сегодня обсудят с боссами "сливочных" потенциальный трансфер Эрлинга Холанда в Реал Мадрид.

Их цель — провести встречи с представителями топ-5 европейских клубов, рассмотреть их предложения и оценить перспективы, чтобы в конечном итоге сделать выбор в пользу лучшего из имеющихся вариантов для 20-летнего норвежца.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия не намерена расставаться с Эрлингом Холандом менее чем за 150 миллионов евро, поскольку хочет сохранить его в своей команде еще на один сезон.