Германия

"Шмели" хотят сохранить норвежского форварда еще на один сезон или выручить с его продажи минимум 150 миллионов евро.

Слухи касательно возможного ухода перспективного нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии в летнее трансферное окно поразили медийное пространство с новой силой после того, как отец футболиста Алфи Холанд и агент Мино Райола были замечены в аэропорту Барселоны.

Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк подтвердил, что вчера у него состоялась встреча с Райолой, предметом которой стало будущее Холанда и его потенциальный трансфер в другой клуб.

"Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы очень четко заявили о своих намерениях", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо со ссылкой на SkyDe.

Сам журналист Фарбицио Романо утверждает, что Боруссия Дортмунд хочет сохранить Эрлинга Холанда еще как минимум на один сезон. Руководство немецкого клуба не собирается отпускать 20-летнего норвежца менее чем за 150 миллионов евро.

Стоит отметить, что помимо Барселоны в гонке за Эрлингом Холандом участвуют целый ряд европейских топ-клубов, в число которых входят мадридский Реал, Манчестер Сити, Челси и другие.