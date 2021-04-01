Спекуляции относительно будущего нападающего Боруссии Д вышли на новый уровень.
Эрлинг Холанд, Getty Images
01 апреля 2021, 15:30
Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга и агент футболиста Мино Райола прилетели в Барселону для переговоров с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в аэропорту их встретил сотрудник службы безопасности новоиспеченного президента "блаугранас" Жоана Лапорты.
Отмечается, что на этой встрече представители игрока и клуба обсудят возможный трансфер 20-летнего норвежца, которого немецкий клуб готов отпустить за 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Холанд провел 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 8 ассистов.
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