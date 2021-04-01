Испания

Спекуляции относительно будущего нападающего Боруссии Д вышли на новый уровень.

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга и агент футболиста Мино Райола прилетели в Барселону для переговоров с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в аэропорту их встретил сотрудник службы безопасности новоиспеченного президента "блаугранас" Жоана Лапорты.

🎥 El vídeo de la llegada del padre de Haaland y de Mino Raiola al aeropuerto de Barcelona https://t.co/jnFbRX5xv9 pic.twitter.com/K7Hc6jbPjq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 1, 2021

Отмечается, что на этой встрече представители игрока и клуба обсудят возможный трансфер 20-летнего норвежца, которого немецкий клуб готов отпустить за 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провел 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 8 ассистов.

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