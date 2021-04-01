Испания

Капитан Реала пропустит Эль-Класико и оба матча с Ливерпулем из-за мышечного повреждения.

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос получил на тренировке мышечное повреждение икроножной мышцы левой ноги, восстановление после которой составит около месяца.

35-летний испанец прокомментировал факт получения очередной травмы, из-за которого он пропустит матч с Барселоной в Ла Лиге, а также оба четвертьфинальных поединка против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

"По правде говоря, у меня были довольно тяжелые несколько недель. Операция — это всегда пауза как в спортивном, так и эмоциональном плане. К счастью, уже несколько дней я чувствую себя лучше, но в футболе, как и в жизни, невезение тоже играет роль".

"Вчера после матча с Косово я тренировался на поле и почувствовал боль в левой икре. Сегодня я прошел обследование, и было подтверждено, что у меня мышечная травма".

"Если есть что-то, что меня задевает, то это неспособность помочь команде в этих сложных играх, решающих судьбу сезона, а также неспособность отблагодарить вас любовь и энергию, которые вы передаете мне на поле".

"Я ничего не могу сделать, кроме как оставаться честным, много работать и всей душой поддерживать команду", — написал капитан Реала в своем Instagram.