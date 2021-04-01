Капитан "сливочных" снова угодил в лазарет.
Серхио Рамос, ФК Реал Мадрид
01 апреля 2021, 17:27
Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос получил очередное повреждение на тренировке, сообщает официальный сайт "сливочных".
У 35-летнего испанца диагностирована травма икроножной мышцы левой ноги и по мнению журналиста Хосе Луиса Санчеса, футболист пропустит месяц из-за восстановления.
Если прогноз журналиста правдив, то Рамос пропустит матч с Барселоной, который пройдет 10 апреля, а также оба четвертьфинальных поединка против Ливерпуля в Лиге чемпионов.
Напомним, что Рамос лишь недавно восстановился после операции на колене, из-за чего был вынужден пропустить около двух месяцев.
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