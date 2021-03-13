Испания

Стал известен стартовый состав команды Зинедина Зидана.

Сегодня, 13 марта, в Мадриде состоится поединок 27-го тура чемпионата Испании, в котором Реал сыграет против Эльче.

Уже стал известен стартовый состав команды Зинедина Зидана, в который попал защитник и капитан "сливочных" Серхио Рамос. Испанец перенес операцию в январе, после чего следовал длительному процессу восстановления.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин традиционно остался на скамейке запасных.

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Иско, Лукас Васкес, Винисиус, Бензема.

Матч Реал — Эльче пройдет сегодня, 13 марта, в 17:15 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.