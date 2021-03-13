Стал известен стартовый состав команды Зинедина Зидана.
Серхио Рамос, Getty Images
13 марта 2021, 16:33
Сегодня, 13 марта, в Мадриде состоится поединок 27-го тура чемпионата Испании, в котором Реал сыграет против Эльче.
Уже стал известен стартовый состав команды Зинедина Зидана, в который попал защитник и капитан "сливочных" Серхио Рамос. Испанец перенес операцию в январе, после чего следовал длительному процессу восстановления.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин традиционно остался на скамейке запасных.
Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Иско, Лукас Васкес, Винисиус, Бензема.
Матч Реал — Эльче пройдет сегодня, 13 марта, в 17:15 по киевскому времени.
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