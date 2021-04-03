Испания

Польский форвард "неаполитанцев" может перебраться в испанский чемпионат.

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик, который в настоящее время выступает за Марсель на правах аренды, может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, в услугах 27-летнего польского форварда заинтересован мадридский Атлетико, который может попробовать подписать контракт с игроком за 12 миллионов евро. Его соглашение с "неаполитанцами" рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Милик провел восемь поединков, в которых забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что польским форвардом интересуется туринский Ювентус.

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